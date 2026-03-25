CAS erhält Berufung aus Senegal bezüglich des entzogenen AFCON 2025-Titels, es gibt keinen Zeitplan für eine Entscheidung

HQ

Das Sportgericht (CAS) hat am Mittwoch mitgeteilt, dass es die Berufung des senegalesischen Fußballverbands (FSF) gegen die schockierende Entscheidung erhalten hat, ihnen die AFCON 2025, die sie im Januar gegen Marokko gewonnen hatten, zu entziehen. Senegal legte Berufung gegen die Konföderation des Afrikanischen Fußballs (CAF) und den Königlichen Marokkanischen Fußballverband (FRMF) wegen einer Entscheidung ein, die sie als unfair und korruptionsbedingt ansehen.

Senegal besiegte Marokko mit 1:0 im Finale des Afrika-Cups vor zwei Monaten, bei dem die senegalesischen Spieler, die gegen eine Schiedsrichterentscheidung protestierten, das Spielfeld verließen, auf Anweisung ihres Trainers. Doch 14 Minuten später kehrten sie zurück, und der Schiedsrichter setzte das Spiel fort. Brahim Díaz für Marokko vergab den Elfmeter, und später erzielte Senegal das Siegtor in der Verlängerung.

Ein Appell Marokkos bei der CAF führte dazu, dass der Verband Marokko als Sieger mit 3:0 erklärte, weil die senegalesischen Spieler gegen Artikel 82 verstoßen hatten und das Spiel verloren. Derzeit sind Marokko offizielle Gewinner der AFCON, aber der Pokal bleibt in Senegal, bis das CAS-Schiedsgericht über die Berufung Senegals "so schnell wie möglich" entscheidet, obwohl es derzeit keinen Zeitplan für die Entscheidung gibt.

Glauben Sie, dass der CAS zugunsten Senegals entscheiden wird, und werden sie den AFCON-Titel zurückgewinnen?