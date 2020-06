Cartooniges Jump'n'Run Alex Kidd in Miracle World DX versprüht Retro-Charme

Alex Kidd wird den meisten heutigen Spieler sicher kein Begriff mehr sein und das ist nicht wirklich seltsam, da sein letztes Abenteuer (Alex Kidd in Shinobi World) aus dem Jahr 1990 stammt. Ganz aus der Welt der Videospiele hat sich die Jump'n'Run-Ikone seitdem nicht verzogen, doch viele Auftritte hatte die Marke in den letzten 30 Jahren nun auch wieder nicht. In den Achtzigern hatte Sega Probleme damit, ein richtiges Maskottchen zu finden. Sie versuchten es zuerst mit Wonder Boy, gefolgt von Alex Kidd. Keiner von ihnen war auch nur annähernd so beliebt, wie der Dritte im Bunde - ihr blauer Igel Sonic the Hedgehog. Alex Kidd hatte danach ausgedient und wurde zum Gastcharakter degradiert, der in Spielen wie Sonic & All-Stars Racing Transformed eingesetzt wurde.

Jetzt ist es jedoch Zeit für ein Comeback. Der französische Entwickler und Publisher Merge Games hat gestern Alex Kidd in Miracle World DX angekündigt, ein Remake des ersten Abenteuers von 1986. Die aktualisierten Grafiken lassen sich per Knopfdruck auf das Original umstellen, sobald der Titel zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt auf PC, Playstation 4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, sowie auf Xbox Series X veröffentlicht wird.