Cartoon Network und Aardman arbeiten gemeinsam an einem Over the Garden Wall-Projekt

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat Cartoon Network angekündigt, sich mit den Meistern der Stop-Motion-Animation bei Aardman zusammenzutun, um das 10-jährige Jubiläum der Zeichentrickserie Over the Garden Wall zu feiern.

Dies wurde in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem es heißt: "Tanzen in einem Strudel goldener Erinnerungen... Ein kleines Geschenk von The Unknown zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von #OvertheGardenWall. Bleibt dran, eigensinnige Seelen."

Was erhoffen Sie sich von dieser Zusammenarbeit?