Cartoon Network teilt ersten Teaser für die lang erwartete Rückkehr von Gumball

Es hat sehr lange gedauert, aber Gumball wird bald zurückkehren. Cartoon Network wird die beliebte Zeichentrickserie zurückbringen, nachdem sie seit 2019 eine Pause eingelegt hat. Der Haken an der Sache ist, dass es nicht mehr als The Amazing World of Gumball bekannt sein wird, da es in The Wonderfully Weird World of Gumball umbenannt wurde, mit Plänen, irgendwann später in diesem Jahr Premiere zu haben.

Die Show wird als Fortsetzung dessen dienen, was zuvor kam, und wird von Hanna-Barbera Studios Europe produziert, mit Plänen, auf den internationalen Kanälen von Cartoon Network und auf Hulu in den USA und HBO Max außerhalb der USA in Regionen, die Zugang zu dem Dienst haben, Premiere zu haben.

Die Serie wird von Ben Bocquelet kreiert und produziert und bietet 15-minütige Episoden, die eine Vielzahl von Animations- und Medienstilen vereinen, sei es 2D oder 3D, CGI, Puppenspiel, Fotorealismus und Live-Action.

Zur Besetzung gehören Alkaio Thiele als Gumball, Hero Hunter als Darwin, Kinza Syed Khan als Anais, Teresa Gallagher als Nicole und Dan Russell als Richard. Was wir von der Handlung erwarten können, erfahren wir in einer Pressemitteilung:

"Willkommen zurück in Elmore, wo die Gesetze der Realität ein Witz sind und das Familienleben alles andere als gewöhnlich ist. Egal, ob er gegen ein böses Fast-Food-Imperium kämpft, sich einer empfindungsfähigen KI stellt, die in seine Mutter verliebt ist, oder versucht, Banana Joe davon abzuhalten, Hosen zu tragen – Gumball Watterson zieht seinen Bruder Darwin, seine Schwester Anais und den Rest der Stadt Elmore mit auf die Reise. Mit noch wilderen Geschichten, größeren Wendungen und surrealem Humor ist die Serie so erstaunlich, dass sie umbenannt werden mussten!"

Das feste Premierendatum wurde nicht genannt, aber Sie können den Teaser-Trailer für die Serie unten sehen.