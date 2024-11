Carry-On tauscht Weihnachtsspaß gegen hartgesottenes Drama

HQ

Weihnachten, Terroristen und Flugzeuge mögen keine ganz neue Mischung sein, doch in "Stirb langsam 2" war sie äußerst unterhaltsam. Am 13. Dezember startet Carry-On auf Netflix, wo diese Elemente entscheidende Rollen spielen.

Die Geschichte mit Jason Bateman, Sofia Carson und Taron Egerton in den Hauptrollen spielt am Heiligabend und dreht sich um ein Paket, das durch die Sicherheitskontrolle eines US-Flughafens geschmuggelt wird. "Carry-On" wird von Jaume Collet-Serra (bekannt für House of Wax, The Shallows, Jungle Cruise, Black Adam) inszeniert und basiert auf einem Drehbuch von T.J. Fixman (bekannt für die Ratchet & Clank-Serie) und Michael Green (Logan, Blade Runner 2049).

Seht euch unten den neuen Trailer an. Können wir hoffen, dass hier ein moderner Weihnachtsklassiker entsteht?