Carry-On ist einer der größten Netflix-Filme aller Zeiten

HQ

Es war sicherlich nichts falsch an Carry-On , auch wenn es kein Meisterwerk war. Die Geschichte war ein ziemlich dichter Thriller mit Taron Egerton und Jason Bateman in einem "Katz-und-Maus"-Spiel auf einem Flughafen. Ob es die Tatsache war, dass der Film in den Weihnachtsferien veröffentlicht wurde, oder etwas anderes, wissen wir nicht, aber es ist jetzt klar, dass dies der dritterfolgreichste englischsprachige Film von Netflix aller Zeiten ist.

Er wurde 160,1 Millionen Mal angesehen und liegt damit mit 171,4 Millionen Aufrufen recht nah am Zweitplatzierten Don't Look Up. Die Nummer eins ist jedoch mit Abstand Red Notice (veröffentlicht 2012 und mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot in den Hauptrollen) mit 230,9 Millionen Aufrufen.

Carry-On handelt von einem Flughafenlotsen, der von einer anonymen Person unter Druck gesetzt wird, ein mysteriöses Paket in ein Flugzeug zu lassen. Das führt natürlich zu Komplikationen, und das ist alles, was wir sagen werden, um Ihnen den Spaß nicht zu verderben.