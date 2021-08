Carrion schmuggelt sich auf Playstation 4

Vor einem Jahr veröffentlichte Devolver Digital das grauliche Horrorspiel Carrion auf verschiedenen Plattformen. In diesem Titel wird der Spieß umgedreht, denn ihr seid zur Abwechslung mal das gefährliche Alien-Tentakelmonster, das aus einem Hochsicherheitslabor tief unter der Erde flüchtet. Die Forschungsanlage, in der wir uns wiederfinden, wird vom Militär heftig bewacht, doch Menschen haben viele Schwächen und das glitschige Carrion-Alien ist extrem wandelbar. Gestern haben wir erfahren, dass sich das Game noch in diesem Jahr auf die Playstation schlängelt. Es gibt keiner leider genaueres Erscheinungsdatum, doch das kann sicher nicht mehr lange dauern.