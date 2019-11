Carrion kriecht 2020 auf Xbox One und PC

Auch Phobia Game Studio und Devolver Digital konnten die Spannung nicht mehr ertragen und mussten noch vor Donnerstagabend die Xbox-One-Version ihres gruseligen Horrorspiels Carrion ankündigen. Der Titel war bislang nur für PC bestätigt, doch Microsoft konnte die Entwickler von einer Konsolenadaption überzeugen. Ein neuer Teaser veranschaulicht das Prinzip des "umgedrehten Horrorspiels", in dem wir zur Abwechslung nicht das schwache Opfer spielen, sondern das immer stärker werdende Monster. Die Kreatur verschlingt Menschen und entwickelt sich im Verlauf der Spielerfahrung weiter, was neue Fähigkeiten freischaltet. 2020 soll dieses eklige Spektakel erscheinen, am kommenden Wochenende wird Carrion auf der X019-Messe in London spielbar sein.

You watching Werben