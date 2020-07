Carrion kreucht und fleucht nächste Woche durch Gamer-Labore

Phil Spencer von Xbox hatte am Wochenende das zweifelhafte Vergnügen mit dem Protagonisten von Carrion zusammen im Devolver Digital Showcase das Erscheinungsdatum des ekligen Actionspiels zu präsentieren. Der Titel von Phobia Game Studio wird bereits am 23. Juli auf Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen, das zeigt auch noch einmal das neueste Video zum Spiel. Übrigens wird dort nicht nur sehr schön veranschaulicht, was man in Carrion eigentlich so macht, wir bekommen auch eine neue Gameplay-Mechanik zu Gesicht: Unser blutiger Fleischwurm wird nämlich in der Lage sein, NPCs im Spiel zu übernehmen und fernzusteuern.

