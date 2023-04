Carrie Fisher wird posthum auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt

HQ

Carrie Fisher wird am 4. Mai einen Stern auf die Hollywood Walk of Fame legen, hat die Hollywood Chamber of Commerce bestätigt.

Im Rahmen einer Feier zu Star Wars Day wird Fishers Tochter Billie Lourd die Ehre in ihrem Namen entgegennehmen.

Ana Martinez, Produzentin des Hollywood Walk of Fame, sagte: "Die Fans werden überglücklich sein zu wissen, dass ihre Lieblingsfilmprinzessin Carrie Fisher mit ihrem Stern auf dem legendären Hollywood Walk of Fame geehrt wird."

Fisher, eine weit verbreitete Schauspielerin und Autorin, ist vor allem für ihre Rolle der Princess Leia in der Star Wars-Franchise bekannt und auch in Filmen wie Shampoo, The Blues Brothers, and When Harry Met Sally .

Fishers Stern wird der 2754. sein, der auf dem Weg gelegt wird, und wird in der Nähe des El Capitan Theatre platziert, in der Nähe anderer Star Wars Titanen.

Martinez sagte: "Carrie wird sich ihren 'Star Wars'-Co-Stars und Walk of Famer-Kollegen Mark Hamill und Harrison Ford auf diesem historischen Bürgersteig anschließen.

"Ich freue mich, hinzufügen zu können, dass ihr Stern nur wenige Meter vom Stern von Mark Hamill entfernt ist und gegenüber dem Stern ihrer legendären Mutter Debbie Reynolds."

Fans können die Zeremonie, die um 19:30 Uhr BST / 20:30 Uhr MESZ stattfindet, live über die offizielle Website des Hollywood Walk of Fame verfolgen.