Carolina Royal Ravens vervollständigen den Kader der Call of Duty League mit Wracks Das Team entschied sich für einen Wechsel in der Mitte der Saison, obwohl es einen ordentlichen Start in das Jahr hatte.

HQ Erst kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass das Team Carolina Royal Ravens Call of Duty League beschlossen hat, eine Änderung in seiner Startaufstellung vorzunehmen, obwohl es eine viel bessere Saison als üblich spielt und derzeit Fünfter in der Gesamtwertung ist. Die Entscheidung führte dazu, dass Reece "Vivid" Drost den Verein verließ, und jetzt wissen wir, wer ihn ersetzt. Dillon "Wrecks" Slotter hat sich der Organisation angeschlossen, die zuvor als London Royal Ravens bekannt war, und bringt einen großen Erfahrungsschatz in der Challengers -Szene mit, ist aber ansonsten ein Rookie in der Welt der CDL. Wir müssen sehen, wie sich diese Kaderänderung für die Royal Ravens auswirkt, die in den aktuellen Major III Qualifikationsspielen mehr zu kämpfen haben, indem sie mit einer 2-2-Bilanz den siebten Platz in der Tabelle belegen. Sie werden weitermachen und versuchen, dies ab morgen zu verbessern.