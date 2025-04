Carolina Royal Ravens trennen sich von Vivid

HQ

Es gibt eine Handvoll Call of Duty League Teams, die normalerweise dafür bekannt sind, weniger erfolgreich zu sein als andere. Während Atlanta Faze, 100 Thieves, OpTic Texas, Toronto Ultra und eine Handvoll anderer oft die Mannschaften sind, die es zu schlagen gilt, haben es die Los Angeles Guerrillas M8, Vegas Falcons (früher Vegas Legion und Paris Legion davor) und die Carolina Royal Ravens (früher London Royal Ravens ) in der Liga deutlich schwerer gehabt. Aber Letzteres spielt bisher eine viel bessere Saison mit 210 CDL Points auf seinem Konto und ist fest als fünftbestes Team der Liga gefestigt, und nahe dran, das drittbeste zu sein. Aus diesem Grund ist eine Kaderänderung wahrscheinlich ziemlich überraschend zu hören.

Die Royal Ravens hat beschlossen, Reece "Vivid" Drost das Team verlassen zu lassen, was bedeutet, dass die Organisation derzeit nur drei aktive Spieler in ihren Reihen hat. Wenn man bedenkt, dass die dritte Major des Jahres noch läuft und diese Woche weitere Qualifikationsturniere stattfinden, können wir davon ausgehen, dass wir in den kommenden Tagen von einem Ersatz für Vivid hören werden.

Was als nächstes für Vivid kommt, wurde noch nicht verraten, aber wenn man bedenkt, dass er früher für fünf andere CDL-Organisationen gespielt hat, ist es eine vernünftige Annahme, dass er bald in die CDL zurückkehren wird.