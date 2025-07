Carolina Royal Ravens gibt ein Update zu ihrer verweigerten Teilnahme am Esports World Cup

HQ

Später in diesem Monat findet das große Call of Duty: Black Ops 6 Turnier im Esports World Cup statt, an dem 16 Organisationen teilnehmen werden. Überraschenderweise wird dies nicht von Call of Duty League Kadern dominiert, da von den 12 CDL-Kadern einige das Event aus dem einen oder anderen Grund verpassen.

Dazu gehören auch die Carolina Royal Ravens, die das Event überspringen, weil sie die Vertragsbedingungen für das Turnier nicht erfüllen, nämlich weil sie Spieler verpflichtet und ihren Kader zu nah an der Aktion geändert haben. Der EBR beschloss, sie wegen dieses Fehlverhaltens zu disqualifizieren, und nun hat der Royal Ravens eine Erklärung abgegeben.

"Wir sind zutiefst enttäuscht, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir trotz unserer besten Bemühungen, eine Einigung mit der TO über unsere Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb zu erzielen, abgelehnt wurden und in diesem Jahr nicht antreten werden.

"Wir wünschen allen teilnehmenden Teams viel Erfolg bei der EWC."

Wer den Royal Ravens -Platz einnahm, ging an das Team, das als FiveFears bekannt ist. Wir werden sie nächste Woche, am 24. Juli, in Aktion sehen.