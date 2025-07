Carolina Royal Ravens entlassen zwei ihrer Mitglieder

HQ

Die Carolina Royal Ravens (ehemals in London beheimatet) hat in der Call of Duty League nie wirklich Erfolg gehabt, da sie abgesehen von ihrer Eröffnungssaison überhaupt keine große Kraft war. Im Jahr 2025 fand das Team jedoch eine bessere Basis und startete stark in das Jahr und wurde in den erstenMajors Jahren zu einem der besseren Kader. Aber dann fielen die Räder ab und die Saison wurde weniger erfolgreich, was mit einer miserablen Leistung beim Championship Weekend endete, als sie sofort ausschied.

Unnötig zu erwähnen, dass dieses Leistungsniveau dazu geführt hat, dass die Royal Ravens erneut einen Neuaufbau durchlaufen möchten. Zwei Spieler wurden bereits entlassen, wobei sowohl Isaiah "Gwinn" Gwinn als auch Thomas "TJHaLy" Haly das Team verlassen haben. Es ist unklar, was mit den anderen beiden verbleibenden Spielern passieren wird, aber es ist genügend Zeit, die richtigen Leute zu verpflichten, da die nächste CDL-Saison wahrscheinlich frühestens im Dezember beginnen wird.

Über den Ausfall von Gwinn sagen die Royal Ravens: "Von seiner Chance in der Liga auf MWIII und der sofortigen Leistung bis hin zu einer wichtigen Rolle in unserer Qualifikation für die Champs 2025 danken wir euch für den Einsatz und die Hingabe, die ihr während des gesamten Spiels gezeigt habt."

In Bezug auf TJHaly fügt die Organisation hinzu: "Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft in den letzten 2 Saisons waren vorbildlich. Wir wünschen Ihnen alles Gute für das nächste Kapitel Ihrer Reise."

Wen werden die Royal Ravens Ihrer Meinung nach als Ersatz verpflichten?