Carney signalisiert Offenheit für den Besuch der Friedenstruppen in der Ukraine

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Bei seinem ersten Besuch in Kiew bekundete Carney seine Unterstützung für die Forderung der Ukraine nach dauerhaften Sicherheitsgarantien bei einer Friedensregelung und deutete an, dass Kanada die Teilnahme an einer Friedensmission nicht ausschließen würde.

"Nach kanadischer Einschätzung ist es nicht realistisch, dass die einzige Sicherheitsgarantie die Stärke der ukrainischen Streitkräfte sein könnte... das muss gestärkt und verstärkt werden", sagte Carney auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Der kanadische Premierminister Mark Carney, der bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag an der Seite von Präsident Wolodymyr Selenskyj stand, betonte, dass die Verteidigung der Ukraine allein nicht das Gewicht der zukünftigen Sicherheit tragen dürfe.

Der Besuch fiel mit der Anwesenheit von Keith Kellogg zusammen, da Washington weiterhin an der Seite der europäischen Partner Friedensbemühungen anführt. Beide Staatsoberhäupter unterzeichneten ein Drohnenabkommen, während Kiew sein Drängen auf NATO-ähnliche Verpflichtungen zur Abschreckung künftiger russischer Aggressionen hervorhob.