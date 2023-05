Carmy setzt die Verwandlung seines Restaurants im Trailer zu Staffel 2 von The Bear fort

Erst kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass The Bear diesen Sommer zurückkehren würde. Um dem zu folgen, hat FX Networks den Trailer für die zweite Staffel dieser gefeierten TV-Serie veröffentlicht, der uns einen Einblick in Carmys Bemühungen gibt, das Restaurant, das ihm sein verstorbener Bruder hinterlassen hat, weiter zu verbessern und zu verbessern.

Diejenigen, die in Regionen ohne den Streaming-Dienst am 22. Juni in den USA debütieren sollen, können sich auf die gesamte zweite Staffel freuen, die am 19. Juli auf Disney+ erscheint.

Wenn Sie sich auf die Rückkehr der Serie freuen, sollten Sie sich unten den Trailer für Staffel 2 ansehen.