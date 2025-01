Carmen Sandiego Neustart für Version März 2025 festgelegt

HQ

Das kultige Carmen Sandiego -Franchise feiert pünktlich zu seinem 40-jährigen Jubiläum ein Comeback. Das Reboot von Carmen Sandiego, das am 4. März 2025 erscheinen soll, verspricht ein aufregendes neues Kapitel in der Puzzle-Abenteuerserie. Die Spieler können davon ausgehen, dass das Spiel auf praktisch jeder modernen Plattform erscheinen wird, einschließlich PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch, wobei Vorbestellungen bereits möglich sind. Zusätzlich zu den digitalen Veröffentlichungen wird im April 2025 eine physische Sonderedition zum 40-jährigen Jubiläum in die Regale kommen, exklusiv für Amazon und große Einzelhändler wie GameStop, Best Buy, Target und Walmart.

Netflix-Abonnenten erhalten ebenfalls einen Vorsprung, da das Spiel am 28. Januar 2025 auf Netflix Games für iOS- und Android-Geräte debütiert. Dies ermöglicht es Netflix-Mitgliedern, ohne zusätzliche Kosten in die Welt von Carmen Sandiego einzutauchen. Das Spiel folgt der beliebten Figur, während sie ihre Rolle als weltreisende Justizdiebin fortsetzt, die Kriminelle bestiehlt, um die Schätze der Welt zu schützen. Mit 3D-Grafiken, realen Schauplätzen und fesselnden Rätsellösungsmechaniken erwartet sowohl erfahrene Fans als auch Neueinsteiger ein spannendes Abenteuer.

Wenn Sie die digitale Version von Carmen Sandiego vorbestellen, erhalten Spieler einen Rabatt von 20 % auf die Deluxe Edition. Steam-Nutzer müssen allerdings noch etwas länger auf die Vorbesteller-Option warten. Es gibt auch eine von der Community betriebene Wunschlisten-Challenge, die weitere Vorteile für Early Adopters freischalten könnte.

Wirst du Carmen Sandiego bei ihrem nächsten Abenteuer begleiten?