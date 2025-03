HQ

Ich möchte nicht um den heißen Brei herumreden, aber in diesem Fall fühle ich mich gezwungen, damit zu beginnen, ein wenig über meine eigene persönliche Geschichte als Gamer zu erzählen. Mitte der 90er Jahre war ich noch ein sehr junges Kind, das gerade anfing, die Welt der Videospiele zu erkunden, vor allem dank meines alten (und immer noch funktionsfähigen) Super Nintendo, da ich kaum Zugang zur Welt der PC-Spiele hatte. Der Grund, der in diesen dunklen Zeiten im Familienhaus logisch ist, ist, dass Computer für Erwachsene ernst genommen wurden, während Spielkonsolen perfekt den Geist verkörperten, den Videospiele waren. naja, für Spiele. Für Kinder. Bis durch eine seltsame Laune des Schicksals Carmen Sandiego meinen Vater kennenlernte.

Wahrscheinlich war es eine Mund-zu-Mund-Propaganda zwischen Eltern am Schultor, aber seit er mir eines Tages das Spiel brachte und sah, was es zu bieten hatte, war er offener dafür, mich andere Titel am Computer ausprobieren zu lassen. Dank der mysteriösen Diebin, die immer in Rot gekleidet war (die ich übrigens in der Version des Windows Spiels, die ich hatte, nie gesehen habe) lernte ich nicht nur ihre großartigen Fähigkeiten der Ermittlung, Deduktion und Geographie kennen, sondern öffnete auch ein Tor zu meinen geliebten LucasArts-Abenteuerspielen, der 3DO-Strategie von Heroes of Might and Magic II, oder die Weltraumschlachten von Star Wars: Rebel Assault, die in den folgenden Monaten und Jahren eine nach der anderen stattfanden. Ich verdanke Carmen Sandiego nicht nur meiner Liebe zum Reisen und zum Erkunden exotischer Reiseziele auf der ganzen Welt, sondern auch meiner frühen Einführung in Videospiele und der Suche nach einem Weg, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Manchmal ist es nur fair, bestimmte unbesungene Helden für ihren Beitrag zu würdigen.

Aber seitdem sind 30 Jahre vergangen, und man hat wenig von Carmen Sandiego gehört, seit spätere Überarbeitungen des Originals von 1985 und seiner Ableger in der Flut der Veröffentlichungen untergingen. Die TV-Serien gerieten in Vergessenheit, bis Netflix das Franchise vor einigen Jahren zurückbrachte, um ihm ein modernes, jugendliches Gefühl zu verleihen und die ehemalige VILE-Chefin in eine Anti-Heldin zu verwandeln, die gegen ihre alte Organisation kämpft, indem sie mit ihren alten ACME-Rivalen zusammenarbeitet. Jetzt schließt sich das Studio Gameloft dem Revival an, indem es eine Überarbeitung von Carmen Sandiego veröffentlicht, 40 Jahre nach dem Original, und mein erstes Gefühl war, dass, obwohl es visuell keine große Sache ist, die Ebenen der Neugierde, die von Schlussfolgerungen getriebene Erzählung und Minispiele nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit sind, sondern sie in der Gegenwart zu dem Spiel machen, das ich mit meinen kleinen Töchtern spielen möchte. wenn sie etwas älter sind.

Werbung:

Das ist die erste Änderung in diesem neuen Carmen Sandiego. Während wir in der Version der 80er und 90er Jahre ein anonymer ACME-Agent waren, der damit beauftragt war, Carmens Handlanger rund um die Welt zu jagen, steuern wir jetzt direkt Carmen, die zusammen mit ihrem Partner und Fernhelfer, dem jungen Player, den VIELE-Dieben auf der größten Raubkampagne des Jahrhunderts folgen wird. Die Haupterzählung bietet nicht nur ein Minimum an Kontext für jeden der Raubfälle, sondern auch nicht viel mehr als ein paar Szenen, in denen man zwischen Dialogboxen, aufgedeckten Hinweisen und Minispielen hin- und herspringen kann.

Jeder Diebstahlfall ist immer auf die gleiche Weise organisiert: Der Diebstahl einer wertvollen Antiquität ereignet sich und wir haben genau eine Woche Zeit, um den Dieb der Welt zu finden und ihn ordentlich zu stoppen. Jeder Besuch an einem Ort braucht Zeit, ebenso wie das Reisen von Land zu Land, um Zeugen oder weitere Informationen zu suchen. Am Ende müssen wir zwei Arten von Hinweisen finden: einige, die uns zum nächsten richtigen Reisepunkt führen, und andere, um den Dieb aus der Liste der Verdächtigen, die ACME verwaltet, korrekt zu identifizieren. Manchmal müssen wir eine Entscheidung treffen, die uns ohne wichtige Informationen zurücklässt: Sparen wir Zeit, indem wir zum nächsten Flug aufbrechen, oder verbringen wir Stunden damit, nach Informationen über den Dieb zu suchen? Denken Sie daran, dass wir, selbst wenn wir es schaffen, ihn zu fassen, einen gültigen und einzigartigen Haftbefehl gegen den Verdächtigen benötigen, und wenn wir einen Fehler machen, verlieren wir. Die ersten Fälle sind nicht schwer zu lösen, aber in den letzteren Fällen ist es eher eine Frage der Intuition und der Trägheit, wenn man berühmte Orte erneut besucht, die man besucht hat, und das kann einem manchmal einen Streich spielen. Einmal dachte ich, ich würde eine gute Zeit machen und machte mich auf die Jagd nach dem Verdächtigen, obwohl ich wusste, dass er sich in Barcelona versteckte, nur um festzustellen, dass die Hinweise dazu geführt hatten, dass ich den falschen Haftbefehl ausgestellt hatte. Ich habe den falschen Dieb erwischt, und beide sind freigekommen.

Carmen ist keine Diebin, sondern auch eine erfahrene Detektivin, und sie muss an jedem Ort, den uns Player gibt, verschiedene Zeugen verhören, um den Verdächtigen zu finden. Manchmal reicht es aus, nur die Zeugen zu verhören, aber manchmal müssen Sie spezielle Ausrüstung wie den Haken, die Wärmesichtbrille oder den Segelschirmrucksack verwenden. Es macht Spaß, sie zu benutzen, über die 007-Utensilien hinaus dienen sie dazu, die Aufmerksamkeit auf kleine Details und Belichtungen zu lenken. Diese Szenen, manchmal zeitlich begrenzt oder als Quick Time Events, bringen dir eine höhere Punktzahl ein, je genauer du bist, was wiederum dazu führt, dass du als Detektiv aufsteigst. Nicht, dass es der Geschichte "per se" zu viel hinzufügt, aber es ermöglicht uns, neue Fälle in The ACME Files freizuschalten, dem klassischen (und pixeligen) Modus des ursprünglichen Carmen Sandiego.

Werbung:

Ich denke, es ist eine großartige Idee, den Klassiker des Spiels einzubauen (naja, eine spätere überarbeitete Version, aber nur ästhetisch), um diese Ausgabe zum 40-jährigen Jubiläum zu einem großartigen Spiel zu machen. In der Tat scheint es mir ein großartiger Aufhänger für diejenigen der Generation zu sein, die das Original gespielt haben, diesen Titel mit (jetzt) jungen Detektiven zu Hause auszuprobieren. Sie werden die Details wahrscheinlich nicht so sehr zu schätzen wissen wie ich, so wie ich die Low-Poly-Grafik der aktuellen Version als störend empfand. Aber die Gesamtbalance ist, dass dieses Spiel sowohl Jung als auch Alt viel zu bieten hat, und das alles, während man Geografie und Kultur über ferne Städte und Länder lernt. Wie viele von Ihnen könnten sich erinnern, ohne die offizielle Währung von Singapur zu googeln, wo sich der Park Güell befindet, oder wie viele Stufen es braucht, um den Big Buddha in Hongkong zu besteigen? Das stimmt.

Diese Kindheitsnachmittage im neuen Gewand von Carmen Sandiego noch einmal zu erleben, war wie eine gute Erinnerung an eine alte Freundin freizuschalten, von der ich dachte, sie sei für immer verloren, aber dank des Fernsehens haben wir sie als Charakter zurück und dank Gameloft als ideale pädagogische Unterhaltung, die man mit der Familie teilen kann.