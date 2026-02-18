Carmageddon (Stainless Games, 1997) lebt dank seiner brutalen Action und seines verdrehten Humors noch immer liebevoll in den Erinnerungen vieler. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Versuche unternommen, die einzigartige Art von Fahrzeugchaos wiederzubeleben, doch keiner konnte die Magie des Originals wiederherstellen. Fast ein Jahrzehnt ist seit dem letzten Reboot-Versuch vergangen, und nun wirft 34BigThings mit Carmageddon: Rogue Shift seinen eigenen Hut in den Ring.

Die Werbetexte des Spiels sprechen von einer Zombie-Apokalypse und einem tödlichen Auto-Blutsport, aber in der Praxis besteht diese "Geschichte" aus einigen comicartigen Panels, die Autos zeigen, die durch eine Wüste rasen. Der Hauptpreis ist ein Ticket für eine Rakete, die von einer sterbenden Erde entkommt. In Rogue Shift wirst du ohne jegliche Zeremonie ans Steuer geworfen. Das Spiel basiert auf eigenständigen Rennen, bei denen man unter die Top drei landen muss, um weiterzukommen. Mittlere Events verlangen einen klaren Sieg, und Bosskämpfe geben dir ein Zeitlimit, um das Hauptziel zu zerstören. Es gibt nur eine kleine Handvoll linearer Strecken, mit ein paar Abkürzungen, und sie werden viel zu aggressiv in Rennen und Herausforderungen wiederverwendet.

Das Rennen wird aus einer lockeren Third-Person-Perspektive dargestellt. Man verfügt über Gas, Bremse, Handbremse und gelegentlich Nitro-Boost. Neben dem bloßen Gewinnen ist das Ausschalten der Gegner ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses. Zu diesem Zweck ist man mit Schusswaffen und einem seitlichen "Ram"-Angriff" für Nahkämpfe ausgestattet. Munition und Reparatursätze sind knapp, daher muss man sie aus den auf der Strecke verstreuten Vorratskisten einsammeln. Die Umgebung ermöglicht es auch, Gefahren auszulösen, um Rivalen zu sabotieren, aber genauso oft sabotiert auch die Welt einen selbst, indem sie Zombiehorden und überdimensionale Monster in den Weg schickt.

Die Fahrphysik liegt eindeutig im Billig-Arcade-Bereich. Autos rutschen herum, als wären sie auf Eis, und es ist schwer einzuschätzen, wann man übersteuert hat, bis man plötzlich ins Schleudern gerät. Das lockere Fahrverhalten wird durch eine aggressiv offensichtliche Gummiband-KI noch verschärft. Crasht man gegen eine Wand, ist das Rudel trivial leicht einzuholen; Versuche, sauber vorauszufahren, und sie haften wie Kleber an deinem Stoßfänger. Selbst mit perfekten Linien und konstantem Nitro rasen die Gegner vorbei, als ob die Schwerkraft nicht relevant wäre. Gelegentlich tauchen sogar einige vor dir auf, was bestenfalls seltsam, schlimmstenfalls frustrierend ist.

Carmageddon: Rogue Shift ist absichtlich bestrafend. Getreu der Roguelite-Struktur erwartet das Spiel, dass man scheitert, damit seine Progressionsschleife einsetzt. Verpasst man ein Ziel oder wird das Auto zerstört, beginnt man wieder ganz am Anfang. Der einzige Trost ist, dass jeder Durchlauf Währung einbringt, die man für neue Autos, Waffen und Perks ausgeben kann, um seine Chancen beim nächsten Mal zu verbessern. Die Schleife wird schnell frustrierend, besonders wenn man eine Stunde in einen Lauf investiert hat, nur um alles zu verlieren. Das verzweigte Routensystem erlaubt es, zwischen einigen Eventarten zu wählen, aber bei so wenigen Strecken in Rotation setzt die Wiederholung schnell ein.

Optisch orientiert sich das Spiel an eine Comic-artige, toon-schattierte Ästhetik. Der kontrastreiche, kraftvolle Look passt zum hektischen Tempo, und die Umgebungen sind detailliert genug, um lebendig zu wirken. Lichteffekte werden großzügig eingesetzt, weshalb es schade ist, dass das Spiel HDR nicht unterstützt. Genau diese Art von Titel würde davon profitieren. Angesichts der Tatsache, dass die Identität des ursprünglichen Carmageddon auf seiner Zerstörungsphysik basierte, ist es fast peinlich, wie flach Rogue Shift im Vergleich wirkt. Die Physik ist minimal und schwerelos. Das auffälligste Beispiel ist das Niedermähen von Zombie-Massen: Sie bremsen das Auto nicht ab, schleudern einen nicht hin und her und sind kaum mehr als Pappfiguren, die gegen die Windschutzscheibe spritzen. Sie sehen sogar aus wie Pappfiguren... Positiv ist, dass die Fahrzeugmodelle selbst detailliert sind und das Spiel auf der Xbox Series X flüssig läuft mit minimalem Laden.

Der Sound ist akzeptabel, aber generisch: Motorenknurren, Metallklirren und eine angemessen chaotische Klanglandschaft für Untoten-Demolition-Rennen. Der Soundtrack besteht größtenteils aus abrasivem Metal-Shredding, was zum Thema passt, es aber nicht angenehmer macht - besonders, wenn dieselben Tracks parallel zu denselben wiederverwendeten Strecken laufen.

Wie ich befürchtete, endet Carmageddon: Rogue Shift als leichter, vergessenswerter Rennspiel, der außer dem Namen wenig mit dem Original teilt. Menschliche Fußgänger und ja, sogar die ikonischen Kühe sind verschwunden, ersetzt durch Zombies, die das Gameplay kaum beeinflussen. Die Roguelite-Struktur zwingt den Spieler dazu, immer wieder dieselben wenigen Strecken zu spielen, wodurch auch noch das wenige Vergnügen, das das sinnlose Chaos vielleicht geboten hätte, verloren geht. Das Freischalten und Aufrüsten neuer Fahrgeschäfte sorgt für einen kurzen Funken Interesse, aber das Gesamtpaket ist viel zu schnell erschöpft. Zumindest sollten die Fans des ursprünglichen Carmageddon einen guten Weg lassen.