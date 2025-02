Carlos Sainz räumt ein, dass 2025 ein Übergangsjahr sein wird, da es "ein halbes Jahr" dauert, bis man sich an ein neues Auto gewöhnt hat

HQ

Carlos Sainz bei Williams ist eine der bemerkenswertesten Veränderungen im Formel-1-Fahreraufgebot in diesem Jahr. Der Spanier wurde unter Druck gesetzt, Platz für Lewis Hamilton zu machen, und wird nun für das britische Team fahren, das im vergangenen Jahr mit nur 17 Punkten Neunter wurde. "2025 ist ein Übergangsjahr, um die Chancen zu nutzen, die 2026 bieten kann, und diesen Nachteil bei den größeren Teams auszugleichen", bestätigte Sainz und fügte hinzu, dass "wenn es in dieser Saison ein Podium gibt, wäre das willkommen, aber es ist nicht das, was ich erwarte".

Sainz' Herausforderung wird darin bestehen, sich an sein neues Team zu gewöhnen, an das er sich bereits gewöhnt hat: In zehn Jahren ist er für Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari und jetzt Williams gefahren: "Ich bin in 10 Jahren für 50 % der Teams in der Formel 1 gefahren. Das ist alle zwei Jahre ein anderes Team, ich weiß nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Sache ist!"

Mit einer so ungewöhnlichen Erfahrung in relativ jungen Jahren weiß Sainz genau, was die größte Veränderung bei verschiedenen Teams ist: die Power Unit des Autos. Er wird zum ersten Mal mit einer Mercedes Power Unit an den Start gehen: "Die Geräusche, die Vibrationen, der Sound... Alles ändert sich komplett", gibt er zu und fügt hinzu: "Meine Erfahrung sagt mir, dass es etwa ein halbes Jahr dauert, bis ich alle Tricks und kleinen Details am Auto wirklich verstanden habe."

Auch wenn "das nicht bedeutet, dass man nicht konkurrenzfähig sein kann", rechnet Sainz nicht damit, in diesem Jahr einen fünften Grand Prix zu gewinnen, nachdem er 2024 neun Podestplätze geholt und zwei gewonnen hat. Zumindest wird er in diesem Jahr nicht mit Leclerc kämpfen müssen...