Carlos Sainz ist der Meinung, dass Las Vegas Ferrari nach der unfairen Strafe im letzten Jahr "eine schuldig ist"

Die Rückkehr von Carlos Sainz zum Las Vegas GP an diesem Wochenende ist von besonderem Interesse. Im letzten Jahr gab es vor dem Straßenrennen erhebliche Bedenken bezüglich der Sicherheit der Strecke für die Fahrer. Bereits acht Minuten nach Beginn des ersten Trainings wurde der Unterboden von Sainz' Auto durch eine lose Metallabdeckung eines defekten Kanaldeckels beschädigt.

Die Sitzung wurde mit der roten Flagge abgebrochen, und Sainz war gezwungen, einige Teile seines Autos auszutauschen, was die erlaubte Menge überstieg (einschließlich einer beträchtlichen Anzahl von Energiespeichern). Dies führte zu einer Rückversetzung um 10 Plätze in der Startaufstellung, was seine und Ferraris Chancen in diesem Jahr beeinträchtigte (Sainz wurde Zweiter in der Qualifikation).

In diesem Jahr hofft Sainz, dass "in Vegas etwas Gutes auf uns wartet". Das erzählte er SkySports bei der Filmpremiere " Gladiator II " in London, die er mit seinem Ferrari-Kumpel Charles Leclerc besuchte.

"Vielleicht schuldet dir das eine Spur, Carlos?", fragte der Reporter. "Das ist ein guter Punkt, ja. Ich habe in den sozialen Medien einen Witz gesehen, dass sie diese Hinterstraße nach meinem Namen benannt haben. Es stimmt eigentlich nicht, aber sie hätten es wahrscheinlich tun sollen", scherzt er.

"Hoffentlich schuldet uns Vegas etwas, letztes Jahr hätte man das Rennen gewinnen können", sagte Sainz mit Blick auf Leclerc. "Und natürlich wurde ich zu Unrecht für etwas bestraft, das wir selbst verschuldet haben, und das hat uns wahrscheinlich auch P2 in der Konstrukteurswertung gekostet."