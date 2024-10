Carlos Sainz gelingt ein beeindruckender Sieg in Mexiko, und Leclerc war nicht glücklich...

HQ

Carlos Sainz kämpfte und sicherte sich seinen zweiten Sieg in dieser Saison und den vierten insgesamt in seiner Karriere und sicherte sich damit möglicherweise sein letztes Podium mit Ferrari, einem Team, das er in diesem Jahr verlassen wird. Lando Norris wurde Zweiter und Leclerc Dritter.

Obwohl Leclerc Teamkollegen in der Scuderia waren, war er nach Sainz' unerwartetem (aber unbestreitbarem, da er seit der neunten Runde Erster war) Sieg offenbar verärgert und verweigerte Sainz den Gruß, ein Moment, der von den Kameras festgehalten wurde.

Max Verstappen startete deutlich besser in den Kampf als Sainz, wurde aber in Runde 9 von Sainz überholt und musste wegen zweier gefährlicher Manöver gegen Norris zwei 10-Sekunden-Strafen einstecken. Damit verkürzt Norris, Zweiter in der Weltmeisterschaft (315 Punkte), den Abstand zu Verstappen (362 Punkte).

Sainz, mit 240 Punkten Fünfter, ist froh, dass er vor seinem Abschied von Ferrari "noch einen Sieg" geholt hat, und glücklich, dass er ihn sich vor dem mexikanischen Publikum verdient hat. Mit diesem Sieg zieht Ferrari auch an Red Bull vorbei auf den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, nur 29 Punkte hinter McLaren.

"Natürlich ist das Ziel der Konstrukteure immer noch unser Ziel und mit Wochenenden wie diesem kommen wir dem immer näher", sagte Sainz auf der offiziellen F1-Website. "Ich hoffe, dass wir in dieser Richtung weitermachen und den Konstrukteurstitel holen können, was sehr wichtig ist."