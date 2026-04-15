Carlos Alcaraz zieht sich wegen einer Handgelenksverletzung vom Barcelona Open zurück

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Carlos Alcaraz hat sich wegen Handgelenkschmerzen vom Barcelona Open, dem ATP 500-Turnier, zurückgezogen, wie der Spanier gerade bestätigt hat. Er erlitt während des Matches am Dienstag gegen Otto Virtanen Schmerzen im Handgelenk, bat um medizinische Auszeit zwischen dem ersten und zweiten Satz, gewann aber schließlich mit 6:4, 6:2. Er sagte jedoch das heutige Training ab und kündigte seinen Rücktritt auf einer Pressekonferenz um 17:30 Uhr MESZ an.

Das bedeutet, dass Thomas Machac, gegen den er am Donnerstag in der letzten 16 spielen sollte, sich automatisch für das Viertelfinale qualifiziert und am Freitag auf Andrey Rublev oder Lorenzo Sonego treffen wird.

Das bedeutet, dass Alcaraz nächste Woche den Weltranglistenersten Titel nicht zurückgewinnen kann. Tatsächlich wird er die meisten der 330 Punkte verlieren, die er durch das Erreichen des Finales im letzten Jahr gewonnen hat, und der Abstand zu Jannik Sinner wird größer werden, obwohl keiner von beiden nächste Woche beim Madrid Open Punkte verteidigen wird... Falls sie teilnehmen, natürlich. Alcaraz hat noch nicht gesagt, ob er in Madrid sein wird oder nicht, aber das hängt von der Entwicklung seines Handgelenks ab.