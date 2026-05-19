Carlos Alcaraz zieht sich verletzungsbedingt von Queen's und Wimbledon zurück

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Da Roland Garros vor der Tür steht, hat Carlos Alcaraz angekündigt, dass er auch Wimbledon und die Queen's Club Championship verpassen wird, die beiden Turniere aus der Rasensaison, an der er teilnehmen sollte, wegen seiner Handgelenksverletzung, die vermutlich ein dreieckiger Fibroknorpelkomplex ist, also ein Riss, Riss oder eine Reizung einer kleinen Knorpel- und Bänderstruktur auf der Seite des kleinen Fingers des Handgelenks.

"Meine Genesung läuft gut und ich fühle mich viel besser, aber leider bin ich noch nicht bereit zu spielen, und deshalb muss ich mich vom Rasen-Swing bei Queen's und Wimbledon zurückziehen. Das sind zwei wirklich besondere Turniere für mich und ich werde sie sehr vermissen. Wir arbeiten weiter daran, so schnell wie möglich zurückzukommen!"

Alcaraz gewann Wimbledon 2023 und 2024 und verlor das Finale 2025 gegen Jannik Sinner. Alcaraz hat außerdem zweimal den Queen's Club gewonnen, 2023 und 2024. Der 23-jährige Spanier verletzte sich vor einem Monat in Barcelona und wird auch die French Open verpassen, wo er im vergangenen Jahr in einem ikonischen Fünfsatzfinale gegen Sinner gewann.

All diese Rückzüge bedeuten, dass er noch mehr Punkte in der ATP-Rangliste verlieren wird, nachdem er das Jahr als Weltranglistenerste begonnen und die Australian Open gewann. Er wird 2.000 Punkte von Roland Garros, 500 von Queen's und 1.300 von Wimbledon verlieren, sodass er wahrscheinlich auf dem zweiten Platz bleiben wird, wenn er nach Wimbledon zurückkehrt, es sei denn, Zverev oder Djokovic gewinnen beide Majors in Folge. Alcaraz konzentriert sich darauf, für die Nordamerikatour zurückzukehren, mit Kanada, Cincinnati und den US Open im August und September.