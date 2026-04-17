Carlos Alcaraz verpasst zum zweiten Mal in Folge die Madrid Open

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Novak Djokovic ist nicht der einzige Top-Spieler, der die Mutua Madrid Open verpasst: Carlos Alcaraz hat ebenfalls bestätigt, dass er das diesjährige Turnier verpassen wird, wegen einer Handgelenksverletzung, die er Anfang dieser Woche erlitten hat und die ihn ebenfalls zum Rücktritt vom Barcelona Open zwang.

"Madrid ist Zuhause, einer der besonderen Orte in meinem Kalender, und deshalb tut es so weh, hier zum zweiten Mal in Folge nicht spielen zu können", schrieb Alcaraz. "Es tut besonders weh, nicht vor meinem Volk zu stehen, in einem Turnier, das so viel bedeutet. Danke für die unerschütterliche Zuneigung, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder."

Das größte Tennisturnier Spaniens, Alcaraz, gewann 2022 und 2023 die Madrid Open, verpasste aber die Ausgabe 2025 aus demselben Grund wie dieses Jahr – offenbar leichte Verletzungen, aber wenn der Spieler nicht aufhört und sich ausruht, können sie ernsthafte Probleme werden. "Nach den heutigen Tests ist es eine etwas schwerwiegendere Verletzung, als wir alle erwartet hatten", sagte Alcaraz am Dienstag der Presse nach seinem Rückzug von Barcelona. "Und ehrlich gesagt muss ich auf meinen Körper hören, um das Beste für mich zu tun, damit es mich in Zukunft nicht beeinträchtigt."

Jannik Sinner bleibt weiterhin im Spielplan: Wenn er teilnimmt, könnte er seine Führung in der Top 1 weiter ausbauen, doch einige spekulieren, dass er sich ebenfalls zurückziehen wird, um sich auszuruhen und stärker für die Italian Open in Rom zwischen dem 28. April und 17. Mai zurückkehren wird.