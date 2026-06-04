Carlos Alcaraz trainiert wieder mit seiner linken Hand, und das hat einen Grund

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Carlos Alcaraz ist wieder beim Training, und der Murcian-Spieler hat ein Video gepostet, das zeigt, wie er trainiert... Mit der linken Hand. Alcaraz ist Rechtshänder und erlitt eine Verletzung am Handgelenk, die ihn während der Großteil der Sandspielsaison aussetzte und ihn später in diesem Monat auch dazu bringen wird, Wimbledon zu verpassen, da er eine (optimistische) Rückkehr für die US Open und die Amerika-Tour im August anstrebt.

Wenn er Rechtshänder ist, warum trainiert er dann mit der linken Hand? Der offensichtliche Grund ist, dass er, auch wenn er seine rechte Hand noch nicht benutzen kann, fit bleiben muss, aber es gibt noch mehr. In seiner Trainingseinheit schwingt er tatsächlich den rechten Arm, um die Bewegung zu üben, auch wenn er den Schläger mit dieser Hand nicht halten kann, und bringt den Ball mit dem Schläger in der linken Hand zurück.

Laut Punto de Break verwendet Alcaraz die Technik namens "Cross-Education", ein neuromuskuläres Phänomen, bei dem das Training eines Gliedmaßes helfen kann, einen Teil der Kraft, Koordination oder Aktivierung der gegenüberliegenden Gliedmaße zu erhalten oder zu verbessern, selbst wenn sie nicht direkt trainiert wird, indem es das Nervensystem stimuliert.