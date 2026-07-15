Carlos Alcaraz "sieht das Licht am Ende des Tunnels": erwartet zurück in Cincinnati

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Carlos Alcaraz fehlt seit April und wird beim nächsten großen Turnier nach Wimbledon, den Canadian Open vom 1. bis 11. August, nicht mehr dabei sein. Laut der lokalen Murcian-Zeitung La Verdad sieht der Tennisspieler jedoch "das Licht am Ende des Tunnels" seiner langen Verletzung und hat ein Ziel gesetzt: die Cincinnati Open vom 11. bis 23. August.

Dieses Medium berichtet, dass sein Fehlen beim kanadischen Turnier nicht bedeutete, dass er lange verletzt sein würde, sondern das Ergebnis eines sorgfältig ausgearbeiteten und konservativen medizinischen und athletischen Plans ist, sodass sein Handgelenk vollständig geheilt ist und sein Team die Trainingsbelastung schrittweise erhöht – stets unter ärztlicher Aufsicht.

Die Erwartung ist, dass er diese Woche die medizinische Freigabe erhält, aber sie wollen keinen Rückfall riskieren, daher bietet Cincinnati in der zweiten Augusthälfte ein "viel günstigeres Szenario, um den tatsächlichen Zustand von Alcaraz' Handgelenk einzuschätzen", und dient gleichzeitig als Vorbereitung auf die US Open. In beiden Turnieren wurde Alcaraz im vergangenen Jahr zum Meister gekrönt.

Bis Alcaraz das erste hochintensive Training durchläuft, will niemand einen festen Erholungstermin nennen, aber es gibt Zuversicht, dass der aktuelle Weltranglistendritter in einem Monat wieder auf den Platz sein wird.