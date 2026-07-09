Carlos Alcaraz' Rückkehr muss warten: Er wird auch die Canadian Open im August verpassen

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Da gerade Wimbledon-Halbfinals stattfinden, zählen die Fans von Carlos Alcaraz die Tage, um zu wissen, wann der Spanier nach seiner Handgelenksverletzung, die ihn seit April außer Gefecht setzt, zurückkehren wird und in der Zwischenzeit Roland Garros und Wimbledon verpasst. Leider sieht es so aus, als wäre auch Alcaraz nach Wimbledon, den Canadian Open am 11. und 11. August, nicht bereit für das nächste große Turnier.

Das Turnier, offiziell National Bank Open genannt, hat die Startliste für das Herreneinzel bekannt gegeben, und Alcaraz ist nirgends zu sehen. Die Liste wird von Jannik Sinner angeführt und umfasst außerdem Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Taylor Fritz oder Novak Djokovic. Im Grunde die gesamten Top 10, außer Alcaraz.

Die spanischen Fans müssen den anderen fünf spanischen Spielern folgen: Alejandro Davidovich-Fokina (22), Rafa Jódar (25), Jaume Munar (43), Martín Landaluce (61) und Pablo Carreño Busta (72).

Alcaraz wird offiziell nicht an diesem Turnier teilnehmen, die Auslosung findet am 31. Juli statt. Letztes Jahr verpasste er auch dieses Turnier, sodass er die Punkte nicht verteidigen wird, und nun stellt sich die Frage, ob er beim Cincinnati Masters 1000 (11.–23. August) spielen kann, wo er im Vorjahr Meister war. Wenn er ebenfalls verfehlt, ist sicher, dass er auf den dritten Platz in der ATP-Rangliste zurückfällt, obwohl Zverev ihn früher wieder überholen könnte, wenn er das morgige Halbfinale gegen Arthur Fery gewinnt.