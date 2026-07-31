Carlos Alcaraz präsentiert einen auffälligen neuen Look vor seiner bevorstehenden Rückkehr zum Tennis

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Carlos Alcaraz hat mit dem neuen Look überrascht, das er bei seiner wahrscheinlich bevorstehenden Rückkehr auf die Tennisplätze nach fast vier Monaten verletzungsbedingter Abwesenheit tragen wird. Der 23-Jährige ändert gerne seine Frisur oft, und nachdem er sich den Kopf rasiert hat, hat er die Haare wachsen lassen und sich nun für Zöpfe entschieden.

Im Juli wurde Alcaraz dabei unterhalten, Spanien live die FIFA-Weltmeisterschaft gewinnen zu sehen, und erhöhte zudem die Intensität seines Trainings, während er Beweglichkeit und Kraft im rechten Handgelenk wiedererlangte. Sein letztes Spiel fand am 14. April in Barcelona statt, er zog sich zurück und verpasste die geschäftigste Zeit des Jahres, darunter Roland Garros und Wimbledon, verlor den ersten Platz in der Rangliste und ist jetzt Dritter.

Alcaraz' Outfit für die US Open, bei dem er erwartet wird, wurde ebenfalls enthüllt, mit einer klaren Inspiration in Basketballshirts...

Es wird gemunkelt, dass sein Comeback die Cincinnati Open vom 11. bis 23. August sein wird, das letzte große Turnier vor den US Open zwischen Ende August und Mitte September. Zu diesem Event werden auch Jannik Sinner und Novak Djokovic nach Wimbledon zurückkehren, also könnte es eine wirklich große Sache werden...