Carlos Alcaraz nach seiner Niederlage in Miami: "Zeit, die Batterien aufzuladen" vor der entscheidenden Sandsaison

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Carlos Alcaraz erzielte erstmals nach seiner Niederlage bei den Miami Open in der dritten Runde und insgesamt das zweite Match im Turnier, als er in drei Sätzen gegen den Amerikaner Sebastian Korda verlor. Die Bilder zeigten Alcaraz, wie er verzweifelt mit seinem Team sprach: "Ich kann nicht mithalten, ich will nach Hause."

In der Pressekonferenz am Sonntag sagte Alcaraz, dass er nach Hause zurückkehren und sich mit seiner Familie entspannen möchte, um sich für den nächsten Teil der Saison mental zu erholen. Einen Tag später sagte Alcaraz: "Jetzt ist es Zeit, die Batterien aufzuladen und sich auf die Tonschaukel vorzubereiten".

Die Niederlage am Sonntag war seine zweite im Jahr 2026, die zweite nach drei Matches und ein enttäuschendes Ende des Outdoor-Hardcourt-Abschnitts der Saison, nachdem er in Dubai und Melbourne gewonnen hatte.

Jannik Sinner verfolgt Carlos Alcaraz im ATP-Ranking

Alcaraz' Niederlage bedeutet, dass Jannik Sinner den Abstand zu Alcaraz drastisch verkürzen könnte, falls der Italiener in Miami gewinnt, was seinen dritten Masters-1.000-Sieg in Folge bedeuten würde: von jetzt 2.140 Punkten auf 1.240 Punkte, falls Sinner am Sonntag gewinnt.

Die Tatsache, dass Alcaraz in der Sandsaison 4.300 Punkte aus seinen Siegen in Monte-Carlo, Rom und Roland Garros sowie dem Finale in Barcelona verteidigen wird, gegenüber den 1.850 Punkten, die Sinner in den kommenden zwei Monaten aufs Spiel setzen wird, bedeutet, dass Sinner wieder Chancen hat, wieder Weltranglistenerste zu werden...

Nach Miami ist es wahrscheinlich, dass das nächste Turnier von Alcaraz und Sinner das Monte-Carlo Masters sein wird, das vom 5. bis 12. April 2026 stattfindet.