Carlos Alcaraz könnte diese Woche in Barcelona die Weltranglistenerste zurückerobern

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Carlos Alcaraz wurde von Jannik Sinner aus der ATP-Rangliste abgelöst, nachdem er das Finale in Monte-Carlo verloren hatte, doch der Spanier hat diese Woche eine weitere Chance auf die Spitze der Rangliste, da er am ATP 500 Barcelona Open, auch bekannt als Conde de Godó-Turnier, antreten soll.

Letztes Jahr war er Finalist und verlor gegen Holger Rune, aber Alcaraz weiß, wie es ist, hier zu gewinnen, und das 2022 und 2023. Und der Italiener wird sich diese Woche ausruhen, um sich auf die Madrid Open nächste Woche zu konzentrieren, damit sein Rivale keine weiteren Punkte hinzufügt.

Alcaraz verteidigt 330 Punkte aus dem Vorjahr, sodass das Heben der Trophäe das einzige Szenario ist, in dem Alcaraz Sinner im ATP-Ranking erneut überholen würde, derzeit nur 160 Punkte voneinander entfernt. Wenn Alcaraz vor dem Finale verliert, würde sich die Lücke zwischen beiden vergrößern.

Carlos-Alcaraz-Pfad in Barcelona

Alcaraz soll am Dienstag gegen den finnischen Spieler Otto Virtanen antreten. Danach könnte er im Achtelfinale gegen Tomas Machac oder Sebastián Báez antreten. Im Halbfinale wird es richtig kompliziert, wo er gegen Alex de Miñaur (drittgesetzt) oder Jack Draper antreten könnte. Im Finale könnte er auf den zweitgesetzten Spieler, einen weiteren Italiener, Lorenzo Musetti, treffen.

Die gute Nachricht ist, dass Alcaraz nächste Woche keine weiteren Punkte verlieren wird, da er letztes Jahr die Madrid Open verpasst hat. Und Sinner, der für Madrid geplant war, sagte, er werde zwei oder drei Tage zur Pause nehmen und dann entscheiden, ob er nach Madrid fährt oder nicht: Laut Punto de Break könnte er in Erwägung ziehen, dieses Spiel auszusetzen, um sich auf Rom zu konzentrieren (wo er letztes Jahr gegen Alcaraz verloren hat) und in besserer Form nach Roland Garros zu kommen.