Carlos Alcaraz gewinnt einen weiteren Titel, bleibt 2026 ungeschlagen und ist "hungrig nach mehr"

Carlos Alcaraz holte 2026 einen weiteren Titel und setzt seine diesjährige Serie mit 12:0 gegen einen wehrlosen Arthur Fils fort, der im Finale der Qatar Open nach nur 50 Minuten gegen den Weltranglistenersten unterlag. Alcaraz war seinem Rivalen stets überlegen, der zuletzt in Tokio 2024 ein Finale erreichte. Das Erreichen des Finales wird Fils jedoch helfen, auf Platz 33 der Welt zu springen (seine beste Platzierung in der ATP-Rangliste war Platz 14 der Welt).

"Ich bin dieses Jahr hungrig nach mehr gekommen. Nach jedem Turnier müssen wir einfach neue Ziele setzen", sagte Alcaraz (über ATP.com), der hinzufügt, dass es nicht einfach war. "Ich musste mental stark mit meinem Team sein. Ich spiele einfach großartiges Tennis und bin wirklich glücklich über diese Woche. Diese Trophäe bedeutet mir viel."

Dies ist Alcaraz' neunter ATP-500-Titel, der 26. Gesamttitel und der erste Titel in Doha. Mit diesem Sieg erreicht Alcaraz Andy Murray als den Spieler mit den meisten ATP-500-Titeln. Nur Federer, Alcaraz (16) und Djokovic (14) liegen über ihm.

In der ATP-Rangliste steigt Alcaraz auf 13.550 Punkte und übertrifft damit den Weltranglisten-2 Jannik Sinner um 3.150 Punkte, der im Halbfinale unerwartet gegen Jakub Mensik ausschied, der später von Fils ausgeschieden ist. Alcaraz weiß mit Sicherheit, dass er bis zur Sandsaison im April weiterhin Nummer 1 der Welt bleiben wird.

Sein nächstes Turnier wird Indian Wells sein, wo er sich von den 400 Punkten verbessern kann, die er letztes Jahr erzielte, als er von Jack Draper ausgeschieden ist. Das Gute für Sinner ist, dass er nur neue Punkte hinzufügen kann, da er zu dieser Jahreszeit 2025 wegen seiner Sperre kein Turnier gespielt hat.