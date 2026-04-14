Carlos Alcaraz bittet um medizinische Auszeit, triumphiert aber bei seinem Debüt bei den Barcelona Open

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Carlos Alcaraz hat seinen Versuch, den Weltranglistenersten Titel beim Barcelona Open mit einem Sieg in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2 gegen den finnischen Qualifikanten Otto Virtanen zurückzugewinnen, begonnen. Alcaraz brauchte eine Weile, um sich einzustellen, und bat zwischen den Sätzen um eine medizinische Auszeit, da er Schmerzen am Handgelenk hatte.

Alcaraz war im zweiten Satz dominanter, daher scheint der Schmerz in seinem Arm nicht stark zu sein und Muskelbeschwerden durch die Überlastung von Spielen: Er spielte erst vor 48 Stunden gegen Sinner. Im Interview nach dem Spiel erklärte er, dass er sich Zeit genommen habe, sich unter anderen Bedingungen als in Monte-Carlo an den Platz zu gewöhnen.

Alcaraz hat nun einen Tag Zeit, sich auszuruhen und zu erholen, bevor er am Donnerstag im Achtelfinale gegen Tomas Machac antritt, spätestens um 19:00 Uhr MESZ, während Corentin Moutet auf den zweitgesetzten Lorenzo Musetti trifft. Es wird das erste Spiel zwischen dem Spanier und dem Tschechen seit 2024 sein, wobei das direkte Duell 1:1 steht. Wenn Alcaraz gewinnt, könnte er im Viertelfinale gegen Andrey Rublev, im Halbfinale auf Alex de Miñaur und im Finale auf Musetti treffen.

Juarez Santos / ATP Tour

Juarez Santos / ATP Tour