Carlos Alcaraz besiegt Fonseca in Miami und vergleicht das mit seiner ersten Zeit bei Nadal im Jahr 2021

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Carlos Alcaraz hat sein erstes Duell überhaupt gegen Joao Fonseca in der zweiten Runde der Miami Open gewonnen: 6:4, 6:4. Der Weltranglistenerste erholt sich von seiner Niederlage gegen Daniil Medvedev letzte Woche in Indian Wells und hat sein Ergebnis vom Miami Open im letzten Jahr bereits verbessert, als er in seiner Debütrunde gegen David Goffin verlor.

Vor einem Jahr erlitt Alcaraz eine seiner härtesten Niederlagen, doch das lehrte ihn, dass man manchmal "abkoppeln muss, um wieder Verbindung herzustellen", und nach einem langen Urlaub mit seiner Familie kehrte er stärker denn je auf den Platz zurück, holte sich den Platz der Welt zurück, gewann neun Trophäen und spielte drei Finals: seitdem nur zwei Turniere, in denen er das Finale nicht erreichte (Indian Wells 2026 und Paris 2025).

Als nächstes trifft Alcaraz am Sonntag im 32er-Finale auf den Amerikaner Sebastian Korda.

Alcaraz erinnert sich, als Nadal ihn mit 19 "zerstörte"

Alcaraz ist noch sehr jung, erst 22 Jahre alt, verfügt aber über die Erfahrung, die dem 19-jährigen Fonseca fehlt. Der Spanier ist überzeugt, dass der brasilianische Teenager aus seinen aufeinanderfolgenden Niederlagen mit ihm und Sinner viel lernen wird, und vergleicht es damit, als er zum ersten Mal gegen Rafa Nadal gespielt und "zerstört" wurde.

"Ich denke, er hat alles, tolle Schüsse, viele Dinge zu verbessern, aber auf jeden Fall wird er es schaffen. Zwei aufeinanderfolgende Turniere mit den Nummer-1- und Nummer-2-Turnieren der Welt, ich denke, das wird ihm sehr helfen", sagte Alcaraz.

"Ich erinnere mich daran, als ich zum ersten Mal gegen Rafael Nadal gespielt habe, und ich erinnere mich, wie gut dieses Spiel für mich war, obwohl ich zerstört wurde", sagte Alcaraz und bezog sich auf ein Achtelfinale der Madrid Open 2021. Ein Jahr später besiegte Alcaraz Nadal im selben Turnier, und noch im selben Jahr wurde er mit 19 Jahren der jüngste Weltranglistenersten aller Zeiten.

Glaubst du, Joao Fonseca wird in den kommenden Monaten oder Jahren auf das Niveau von Alcaraz und Sinner heranwachsen?