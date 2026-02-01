Carlos Alcaraz besiegt Djokovic und vollendet mit 22 Jahren den Karriere-Grand-Slam, der jüngste aller Zeiten

HQ

Carlos Alcaraz hat Novak Djokovic in einem historischen Australian Open-Finale besiegt. Djokovic, der sechzehn Jahre älter als Alcaraz ist, überraschte im Halbfinale den Favoriten Jannik Sinner und strebte fast drei Jahre nach seinem letzten Grand-Slam-Sieg einen rekordbrechenden 25. Grand Slam an. Trotz aller Überraschung übernahm Alcaraz den ersten Satz mit 6:2 die Kontrolle über das Match und ließ Djokovic keine Optionen: 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 in drei Stunden und zwei Minuten (deutlich weniger als das Halbfinale von vier und fünfeinhalb Stunden).

Wie Sie sich wahrscheinlich denken konnten, schrieb Alcaraz Geschichte, indem er den Karriere-Grand-Slam vollendete und alle vier großen ATP-Titel im jüngsten Alter gewann: Er ist 22 Jahre alt und 272 Tage alt und brach damit einen 87 Jahre alten Rekord des Amerikaners Don Budge (22 Jahre und 363 Tage im Jahr 1938). Dazu gehören die US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros und Wimbledon 2024, Roland Garros und US Open 2025 und nun auch die Australian Open.

Er hat nun 25 ATP-Titel gewonnen, darunter 15 große Titel, darunter sieben Grand Slams und 8 Masters 1000. Mit diesem Sieg wird er in der ATP-Rangliste weiter aufsteigen, da er letztes Jahr im Viertelfinale ausgeschieden ist... von Djokovic; während Sinner, der die letzten beiden Kronen gewann, im Halbfinale verlor.

