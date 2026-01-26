Carlos Alcaraz wurde gebeten, sein verstecktes Wearable bei den Australian Open zu entfernen, aber es handelt sich dabei nicht um Betrug

HQ

Carlos Alcaraz setzt seine dominante Phase bei den Australian Open fort, nachdem er in den ersten vier Matches alle Sätze gewonnen hat, obwohl Tommy Paul es dem Weltranglistenersten in der vierten Runde schwer gemacht hat. Seine nächsten Rivalen werden Top-10-Spieler sein: Alex de Miñaur im Viertelfinale und möglicherweise Alexander Zverev im Halbfinale (oder Learner Tien, einer der Durchbrüche der letzten beiden Jahre).

Allerdings ist er in eine Kontroverse verwickelt wegen seiner Verwendung eines Armbands, in Wirklichkeit einer Whoop-Uhr, einer tragbaren Fitnessuhr, die Herzfrequenz, Atmung oder Körperbewegungen misst, und teilt diese in einer App, die Coaching- und Trainingsempfehlungen anbietet. Die Verwendung wurde von den Australian Open als verboten eingestuft, und Alcaraz wurde vom Schiedsrichter gebeten, sie zu entfernen; er war nicht der Einzige, auch Aryna Sabalenka wurde gebeten, sie zu entfernen.

Die Bilder, in denen der Schiedsrichter Alcaraz aufforderte, das Armband abzunehmen, das scheinbar hinter seinem Handgelenk verborgen war, sorgten für Kontroversen, da es so aussah, als würde er betrügen. Einige Medien haben es sogar so dargestellt, obwohl die Wearables von Whoop in Wirklichkeit von der International Tennis Federation sogar während Turnierspielen zugelassen sind.

Whoops Gründer Will Ahmed übernahm X, um sich über die Entscheidung zu beklagen, und behauptete, sie stelle kein Sicherheitsrisiko dar: "Lasst die Athleten ihre Körper messen. Daten sind keine Steroide!". Es ist daher eine Entscheidung, die nur von den Australian Open getroffen wurde, aber niemand scheint zu verstehen, warum...