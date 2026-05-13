Carlos Alcaraz, A'ja Wilson und Kylian Mbappé spielen die Hauptrollen in Vanity Fairs erster globaler Sportausgabe

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Die neueste Ausgabe von Vanity Fair überraschte die Leser mit einem dreifachen Cover mit Carlos Alcaraz, A'ja Wilson und Kylian Mbappé, was sie als ihre erste globale Sportausgabe bezeichnen. Drei der international bekannten Sportstars sprechen über "kulturellen, finanziellen und politischen Einfluss des Sports in einer Zeit, in der er als eine der wenigen Kräfte hervorgetreten ist, die noch in der Lage sind, globale, generationenübergreifende Aufmerksamkeit zu erregen".

Carlos Alcaraz, kürzlich 23 geworden, Tennis-Weltranglistenzweiter, derzeit verletzt, ist Teil einer neuen Ära des Tenniss, die viele als die "Big 2" bezeichnen, ein Generationsersatz der "Big 3". Da Novak Djokovic älter wird und Nadal und Federer längst im Ruhestand sind, haben Alcaraz und Sinner den Sport dominiert und in den letzten drei Jahren die meisten großen Herrentrophäen gewonnen.

"Wir zeigen der Welt, dass wir auf dem Feld sein und unser Bestes geben können, versuchen, beim Spielen den möglichen Schaden zuzufügen, versuchen, uns gegenseitig zu schlagen und dann abseits des Spielfelds einfach zwei Jungs zu sein, die sich wirklich gut verstehen", sagte Alcaraz über seine Beziehung zu Sinner, begleitet von einem Fotoshooting auf Sand, das seinen Fans nicht entging...

A'ja Wilson, 29, gilt von vielen als der beste WNBA-Spieler in der kurzen Geschichte der Liga, mit drei WNBA-Titeln (2022, 2023 und 2025) und vier MVP-Auszeichnungen. Kürzlich wurde sie die erste WNBA-Spielerin, die einen Mehrjahresvertrag erhielt, der über eine Million Dollar pro Saison verdient, da die Frauen-Basketballliga die Gehälter insgesamt vervielfacht hat (die Gehaltsobergrenze der WNBA steigt von 1,5 Millionen Dollar im Jahr 2025 auf 7,5 Millionen im Jahr 2026).

Mehrere Spieler haben die ersten Ein-Millionen-Dollar-Verträge in der WNBA erhalten, aber Wilson ist der Einzige, dem mehr als ein Jahr mit diesem Gehalt angeboten wurde, und er wird von 200.000 Dollar im Jahr 2025 auf 1,4 Millionen Dollar im Jahr 2026 steigen, dem Maximum im aktuellen Vertrag.

Und auch Kylian Mbappé ist auf dem Cover zu sehen, mit schlechtem Timing, da der 27-jährige französische Stürmer für seinen fehlenden Einfluss bei Real Madrid und als vermeintlich schlechten Einfluss in der Kabine kritisiert wird, wobei die Vanity-Fair-Schlagzeile lautet: "Kylian Mbappé schießt alle Tore und nimmt alle Hitze ab."

Mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft könnte eine gute Leistung beim Wettbewerb und vielleicht ein zweiter Pokal die schlechte Presse um Mbappé verändern: "Es ist schwer, in einer Situation wie unserer zu sein, in der jeder von uns erwartet, dass wir Wunder vollbringen. Aber Wunder geschehen nur auf dem Spielfeld, wir müssen das Spiel nicht vor dem Spiel spielen", sagte Mbappé.