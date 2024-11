Carlo Ancelotti schickt eine Botschaft an die Presse: Real Madrid ist beim Champions-League-Finale in München dabei

HQ

Wirft man einen Blick auf die Fußballpresse, scheint bei Real Madrid alle Hoffnung verloren zu sein. Sie verlieren Spiel für Spiel Spieler aufgrund von Verletzungen, sie verlieren wichtige Spiele in der Champions League und werden von einem viel stärkeren FC Barcelona verprügelt.

Inmitten von Gerüchten über seine Auswechslung ist Trainer Carlo Ancelotti, der mit der weißen Mannschaft drei Champions-League-Pokale gewann, darunter auch in diesem Jahr, zuversichtlich, dass sich die Situation ändern wird. Er wirkte am vergangenen Mittwoch nach der Niederlage gegen Liverpool überraschend ruhig und behauptete, er mochte die Mannschaft, da sie dem kompliziertesten Rivalen Europas die Stirn bot.

Der italienische Trainer sagte sogar, dass er zuversichtlich sei, dass sie auch in diesem Jahr das Champions-League-Finale erreichen werden, wenn auch nicht in einem Interview. Ancelotti sagte das seinem Freund und Reporter von La Gazzeta dello Sport, Alberto Cerruti, in einer Nachricht an den spanischen Radiosender SER.

"Seine beste Eigenschaft ist seine Ruhe, seine Ruhe", sagte der italienische Reporter. Als Ancelotti erfuhr, dass er mit dem Radiosender sprechen würde, bat er ihn, eine Botschaft zu überbringen: "Du kannst alles sagen, aber das Wichtigste ist, dass Real Madrid im Champions-Finale in München anwesend sein wird."

Der Reporter scherzte: "Im Moment ist Real Madrid Weltmeister in Sachen Verletzungen", aber er fügte hinzu, dass die Anzahl der Verletzungen nicht Ancelottis Schuld sei, nachdem einige Reporter ihn für Vinis Muskelverletzung verantwortlich gemacht hatten, weil er ihn im letzten Spiel nicht ausruhen ließ.

Bevor jedoch über ein mögliches Champions-League-Finale nachgedacht wird, muss sich Real Madrid noch qualifizieren: Es ist derzeit 24., das letzte Spiel, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Selbst wenn sie diese Position halten, spielt die Platzierung eine Rolle...