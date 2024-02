Carl Weathers ist tot

HQ

Ich bin mit den Rocky-Filmen aufgewachsen, Predator, Happy Gilmore, Arrested Development und solchen Sachen, also hat mich die Nachricht von heute Abend hart getroffen.

Deadline hat die Bestätigung erhalten, dass Carl Weathers am 1. Februar gestorben ist. Die gute Nachricht ist, dass der 76-jährige Herr friedlich im Schlaf gestorben ist, also ruhe in Frieden, Carl.

Hoffen wir, dass dies nicht bedeutet, dass Disney Sie in The Mandalorian & Grogu und anderen Star Wars-Projekten durch CG oder ähnliches ersetzt.