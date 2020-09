Captain Tsubasa: Rise of New Champions füllt Stadium mit 500.000 Fans

Das Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions hatte eine gute erste Woche auf dem Markt. Der Producer des Spiels, Tsuzuki Katsuaki, enthüllte in einer Videobotschaft Verkaufszahlen des Anime-Spektakels, die nach einer knappen Woche eine halbe Million Exemplare überschritten haben. Das Spiel wurde am 27. August für PC, Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht und insgesamt gut aufgenommen. Bandai Namco kündigte gleichzeitig an, dass in naher Zukunft ein großer Patch mit Fehlerbehebungen auf der Playstation 4 ausgeliefert werde. Mitte Oktober kämen diese Änderungen dann auf PC und Switch, so Katsuaki.

Quelle: Nintendosoup.