Captain Tsubasa: Gameplay-Präsentation erläutert Spirit Gauge, Dribbling und Power Play

Am 28. August werden endlich auch Menschen, die normalerweise nicht vom Fußball bewegt werden, auf dem Feld von Bandai Namco kicken können. Mit Captain Tsubasa: Rise of New Champions dürfen sich Anime-Freunde auf ein ordentliches Arcade-Sportspiel freuen, das für PC, PS4 und Nintendo Switch erscheint. Diese Woche wurde eine erste Entwicklerpräsentation zum Spiel übertragen, die auf fast acht Minuten verschiedene Spielsysteme erklärt.

Im Fokus steht die Spielmechanik "Spirit Gauge", das ist im Wesentlichen eine Energie-/Ausdauerleiste, die unsere Aktionen limitiert. In zweiter Instanz erklärt der Entwickler das Dribbling, das eine Mischung aus Vorahnung und Glück ist. Die Sportler haben im direkten Zweikampf nicht viele Optionen, doch das dürfte für ein ständiges Hin und Her sorgen und gleichzeitig taktische Spielzüge unterstützen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird natürlich an die ikonischen Fähigkeiten der Sportler aus dem Anime anknüpfen, was hier als kombinierte Manöver bezeichnet wird. Die wichtigsten Figuren haben Zugriff auf verschiedene Talente, wenn bestimmte Voraussetzungen in vorgesehenen Szenarien ausgeführt werden. Mit solchen Aktionen kehrt ihr den Spielverlauf im Wesentlichen um, deshalb solltet ihr im Match entsprechend darauf achten.

Daran schließt eine Mechanik namens "Power Play" an, die eurem Team einen mächtigen Boost verleiht. Wer die aktive Fähigkeit bei voller Energieleiste (es ist nicht die Spirit Gauge) und während der eigenen Ballkontrolle nutzt, wird automatisch gefährlicher, lädt starke Schüsse schneller auf und so weiter. Hat der Gegner jedoch gerade den Ball, können wir den Ball dadurch für uns beanspruchen. Diese und weitere Eindrücke gibt es im folgenden Video: