Captain Tsubasa 2: World Fighters startet Ende August

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Captain Tsubasa: Rise of New Champions, das natürlich auf dem Captain Tsubasa-Manga und Anime basiert, wurde unerwartet weltweit ein großer Erfolg, als es 2020 für PC, PlayStation 4 und Switch erschien. Und wie so oft nach einem solchen Erfolg ist eine Fortsetzung unterwegs.

Obwohl es etwas länger dauerte als erwartet, wurde Captain Tsubasa 2: World Fighters vor drei Monaten angekündigt. Tsubasa ist natürlich bereit, wieder mit dem Ball zu beginnen, und diesmal werden ihm 109 weitere spielbare Charaktere aus 22 verschiedenen Nationalmannschaften anschließen – sowohl neue als auch solche, die bereits im Manga aufgetaucht sind.

Bandai Namco hat nun angekündigt, dass es am 28. August für PC, PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X in drei verschiedenen Editionen erscheinen wird:

Die drei Ausgaben



Eine Kopie des Spiels



(59,99 $ / 54,99 £ / 69,99 € / 8.470 ¥)

Deluxe Edition (79,99 $ / 74,99 £ / 89,99 € / 11.330 ¥)





Eine Kopie des Spiels



Season Pass (Sechs spielbare Charaktere und Anpassungsgegenstände, einschließlich Uniformen)



Season Pass Bonus (Ball-Anpassung: Black Ball)



Ultimate Edition ($89,99 / £84,99 / €99,99 / ¥ 12.430)





Eine Kopie des Spiels



Season Pass (Sechs spielbare Charaktere und Anpassungsgegenstände, einschließlich Uniformen)



Season Pass Bonus (Ball-Anpassung: Black Ball)



Fünf alternative Uniformen



Drei alternative Kugelanpassungen



Zwei-Tore-Feierlichkeiten



Zwei Hauptmenü-Themen



Zwei früh freigeschaltete mächtige Move-Karten



Es gibt auch Vorbestellungsboni, und wenn du dich dafür entscheidest, erhältst du das 2026 Japan National Team & World Youth Jersey Set, Early Team Unlock (Brasilien Jugendteam) und Early Background Music Access.

Sehen Sie sich unten einen brandneuen Story-Trailer zu diesem – gelinde gesagt – einzigartigen Fußballspiel an.