Captain Tsubasa 2: World Fighters startet Ende August
Mach dich bereit für einen sehr japanischen Fußballstil, der sich deutlich von dem unterscheidet, was du wahrscheinlich gewohnt bist.
Captain Tsubasa: Rise of New Champions, das natürlich auf dem Captain Tsubasa-Manga und Anime basiert, wurde unerwartet weltweit ein großer Erfolg, als es 2020 für PC, PlayStation 4 und Switch erschien. Und wie so oft nach einem solchen Erfolg ist eine Fortsetzung unterwegs.
Obwohl es etwas länger dauerte als erwartet, wurde Captain Tsubasa 2: World Fighters vor drei Monaten angekündigt. Tsubasa ist natürlich bereit, wieder mit dem Ball zu beginnen, und diesmal werden ihm 109 weitere spielbare Charaktere aus 22 verschiedenen Nationalmannschaften anschließen – sowohl neue als auch solche, die bereits im Manga aufgetaucht sind.
Bandai Namco hat nun angekündigt, dass es am 28. August für PC, PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X in drei verschiedenen Editionen erscheinen wird:
Die drei Ausgaben
Standardedition (59,99 $ / 54,99 £ / 69,99 € / 8.470 ¥)
- Eine Kopie des Spiels
Deluxe Edition (79,99 $ / 74,99 £ / 89,99 € / 11.330 ¥)
- Eine Kopie des Spiels
- Season Pass (Sechs spielbare Charaktere und Anpassungsgegenstände, einschließlich Uniformen)
- Season Pass Bonus (Ball-Anpassung: Black Ball)
Ultimate Edition ($89,99 / £84,99 / €99,99 / ¥ 12.430)
- Eine Kopie des Spiels
- Season Pass (Sechs spielbare Charaktere und Anpassungsgegenstände, einschließlich Uniformen)
- Season Pass Bonus (Ball-Anpassung: Black Ball)
- Fünf alternative Uniformen
- Drei alternative Kugelanpassungen
- Zwei-Tore-Feierlichkeiten
- Zwei Hauptmenü-Themen
- Zwei früh freigeschaltete mächtige Move-Karten
Es gibt auch Vorbestellungsboni, und wenn du dich dafür entscheidest, erhältst du das 2026 Japan National Team & World Youth Jersey Set, Early Team Unlock (Brasilien Jugendteam) und Early Background Music Access.
Sehen Sie sich unten einen brandneuen Story-Trailer zu diesem – gelinde gesagt – einzigartigen Fußballspiel an.