Captain Toad: Treasure Tracker nun in VR spielbar

Selbst Nintendo versucht sich an VR mit ihrem Labo VR Kit. Sowohl The Legend of Zelda: Breath of the Wild als auch Super Mario Odyssey bekamen Updates, die es Spielern ermöglichen die Titel in virtueller Realität zu spielen. Nun bekam ein weiteres Spiel das VR-Upgrade.

Dabei handelt es sich um das charmante Puzzle Adventure Captain Toad: Treasure Tracker. In vier neuen Levels können Spieler nun in VR herumrätseln, noch besser: Das Update ist komplett kostenlos.

Wie genau funktioniert das Spiel also in VR? Das ist eine Frage, die uns der neue Trailer unten beantworten kann. Das Video zeigt uns die speziellen Gameplay-Inhalte für Captain Toad: Treasure Tracker im Labo VR Kit.

