Captain Marvel und Monica Rambeau sollen Schlüsselrollen in kommenden Avengers-Filmen spielen Werden die Heldinnen in der Lage sein, das Blatt in Doomsday und Secret Wars zu wenden?

HQ Neuen Gerüchten aus der Branche zufolge werden sowohl Monica Rambeau als auch Captain Marvel prominente Rollen in den beiden kommenden Avengers-Filmen Doomsday und Secret Wars spielen. Berichte deuten darauf hin, dass Carol Danvers sich mit der Erforschung von Kamala Khans Armreif, auch bekannt als die Kree-Quantenbänder, befasst und die Möglichkeit untersucht, sie in die "richtige" Realität zurückzuführen. Es wird erwartet, dass ihre Rolle im Mittelpunkt der Geschichte stehen wird, vergleichbar mit der von Vision in Avengers: Infinity War. Diese Informationen stammen von The Cosmic Circus, der in seinem Artikel feststellt: "Captain Marvel untersucht derzeit, wie Kamalas Armreif, auch bekannt als die Kree-Quantenbänder, funktioniert, sowie die Sprungpunktsysteme, um zu sehen, wie sie in der Lage ist, die Ereignisse aus den Wundern nachzubilden, die es ihr ermöglichen könnten, Monica von überall her zurückzubringen, wo sie war. Das Problem ist, wenn sie das tut, wird sie ihr Universum zu einem schrecklichen Schicksal verurteilen." Sie fuhren fort, indem sie sagten: "Nach dem, was uns gesagt wurde, können wir davon ausgehen, dass beide zurückkehren werden, und Monica Rambeaus Rolle wird für die Geschichte des kommenden Films ein bisschen wichtiger sein, vergleichbar mit der Rolle der Vision in Avengers: Infinity War." Konzeptzeichnungen für die kommenden Avengers-Filme zeigen Kamala Khan neben Mitgliedern der Young Avengers, darunter Kate Bishop, Cassie Lang, Wicca und Speed. Dies deutet darauf hin, dass Brie Larson, Teyonah Parris und Iman Vellani wahrscheinlich ihre jeweiligen Rollen wieder aufnehmen werden. Darüber hinaus hat der TV-Chef von Marvel betont, dass Kamala Khan eine wichtige Rolle in der Zukunft des MCU spielen wird. Was halten Sie von dieser Nachricht? Seid ihr gespannt darauf, mehr von Monica Rambeau und Captain Marvel zu sehen?