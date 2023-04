Captain Marvel, Ms. Marvel und Monica Rambeau kollidieren im The Marvels-Trailer

Disney und Marvel Studios haben den Teaser-Trailer zum kommenden Marvel Cinematic Universe-Film The Marvels veröffentlicht. Der Film, der nun im November Premiere feiern soll, nachdem er von seinem Sommer-Veröffentlichungsfenster verschoben wurde, wird Brie Larsons Captain Marvel, Iman Vellanis Ms. Marvel und Teyonah Parris' Monica Rambeau in einem Science-Fiction-Abenteuer zusammenbringen, in dem sie dank ihrer kosmischen Kräfte miteinander verbunden sind.

Der Film wird auch nach den Ereignissen von Ms. Marvel fortgesetzt, die mit einer kurzen Post-Credits-Szene endete, in der Larsons Captain Marvel in Vellanis Ms. Marvel's-Schlafzimmer teleportiert wurde, was die Frage aufwirft, was mit dem jungen Superhelden passiert ist. Jetzt haben wir zumindest eine Vorstellung davon, was mit ihr passiert ist.

Wann The Marvels in die Kinos kommt, soll am 10. November Premiere feiern.