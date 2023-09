Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix kommt im Oktober zu Netflix

Es ist zwei Jahre her, dass Netflix bekannt gab, dass es sich mit Ubisoft zusammentut, um einen Far Cry-Anime zu entwickeln, der auch Anspielungen auf andere Ubisoft-Franchises enthalten würde, also war es eine lange Wartezeit. Glücklicherweise haben wir diesen Sommer einen ersten Blick auf die Serie geworfen, zusammen mit dem Versprechen, dass sie später in diesem Jahr Premiere haben wird. Jetzt wissen wir genau, wann und noch ein bisschen mehr.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix hat heute Abend einen neuen Trailer im Drop 1-Stream bekommen, der nicht nur Anspielungen auf Assassin's Creed, Beyond Good & Evil, Far Cry und Rayman enthält. Der Trailer verrät auch, dass die Serie am 19. Oktober auf Netflix debütieren wird, sodass wir nicht lange auf die scheinbar Ubisoft-Version von The Suicide Squad warten müssen.