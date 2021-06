Captain Jack Sparrow kentert Sea of Thieves

Sea of Thieves war für einige Menschen ein echtes, weil sehr greifbares Highlight der gestrigen Xbox-&-Bethesda-Präsentation. Der Titel wird am 22. Juni ein kostenloses Crossover-Update namens "A Pirate's Life" basierend auf den Disney-Filmen Fluch der Karibik (Pirates of the Caribbean bekommen). Jack Sparrow, Joshamee Gibbs und niemand Geringeres als die tentakelige Cthulhu-Geißel der sieben Weltmeere höchstselbst - Davy Jones - werden in dem von Rare entwickelten Multiplayer-Titel ein Abenteuer für euch vorbereiten.

Quelle: Microsoft.