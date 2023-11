Captain Boomerang erhält eine Suicide Squad: Kill the Justice League Einführung

HQ

Nachdem wir die "Helden" Harley Quinn und King Shark in separaten Videos kennenlernen durften, ist es nun an der Zeit, uns Captain Boomerang näher kennen zu lernen. Wirklich schnelle Kombos und natürlich Bumerangs scheinen die Markenzeichen dieses Charakters zu sein und ihr könnt ihn euch im neuen Video unten ansehen.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X - aber genau wie bei vielen anderen großen Titeln in letzter Zeit können Sie sich einen Vorsprung verschaffen, indem Sie die teurere Deluxe Edition kaufen.