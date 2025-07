Captain Blood ist ein einfaches und unkompliziertes Actionspiel, das von God of War inspiriert ist. Wir haben in den letzten Jahren viele davon gesehen, aber was Captain Blood von beispielsweise Banishers: Ghosts of New Eden und Blades of Fire unterscheidet - um nur einige zu nennen - ist, dass das Spiel nicht vom 2018er God of War inspiriert ist, sondern vom ursprünglichen PS2-Klassiker aus dem Jahr 2005.

Das hat einen guten Grund. Captain Blood sollte ursprünglich zuerst für Xbox, dann für Xbox 360 veröffentlicht werden, aber das Projekt geriet mehrmals in Schwierigkeiten, bevor es vollständig aufgegeben wurde, als der Publisher Playlogic Entertainment bankrott ging. Jetzt wurde Captain Blood wiederbelebt, aber leider lernt man schnell, dass die Geschichte dahinter bei weitem das Interessanteste an diesem Spiel ist.

Man spielt den hartgesottenen Piraten Captain Blood. Er ist Brite, sieht aber eher aus wie eine Parodie auf einen italienischen Frauenschwarm, was eigentlich sehr passend ist, da die Geschichte auf einem Piratenroman des in Italien geborenen Rafael Sabatini aus dem Jahr 1922 basiert.

Aus dem literarischen Ausgangsmaterial ist jedoch keine besonders spannende Geschichte entstanden. Captain Blood wird angeheuert, um die Tochter des britischen Gouverneurs zu retten. Er schafft dies nach der Hälfte des Spiels, und nun bittet ihn derselbe Gouverneur, die spanische Kolonie Cartagena (im heutigen Kolumbien) anzugreifen. Blood, der der autoritärste Pirat der Welt sein muss, gehorcht Befehlen und plündert die Stadt, woraufhin das Spiel endet.

Es eine Geschichte zu nennen, ist fast übertrieben. Es gibt keine Charakterentwicklung, Nuancen oder Konflikte. Es gibt auch nicht viel Kohärenz. Bösewichte tauchen aus heiterem Himmel auf und verschwinden ebenso plötzlich - in ein und derselben Zwischensequenz - und gegen Ende des Spiels hören die Bosse sogar auf, während der Kämpfe ihre obligatorischen Kampfschreie zu schreien.

Vielleicht war sich die Entwickler durchaus bewusst, dass es völlig falsch war, denn standardmäßig sind die Dialoge im Verhältnis zu den anderen Soundeffekten so leiser gestellt, dass die sonst so breitbrüstigen tiefen Stimmen der Matrosen komisch von Möwengeschrei und plätschernden Wellen übertönt werden. Viel besser wird es übrigens auch nicht, wenn man tatsächlich den Soundmix anpasst, da niemand etwas Interessantes zu sagen hat. Das einzig Positive, was ich über den Sound sagen kann, ist, dass die intensive Musik ihm einen sehr guten Pirates of the Caribbean Vibe verleiht.

Um ein wenig mehr auf das Positive einzugehen, ist die Grafik des Spiels sehr charmant. Die komisch großen Charaktere und die schönen Hintergründe erinnern an die WoW-Ästhetik, die Mitte der 2000er Jahre so weit verbreitet war, und sie sieht immer noch gut aus. Wenig überraschend läuft das Spiel auch auf modernen Konsolen extrem flüssig, sogar auf Switch.

Wenn man sich 2-3 Minuten Gameplay ansieht, sieht Captain Blood aus wie eine entzückende Zeitkapsel aus einfacheren Zeiten, weshalb ich auch um ein Rezensionsexemplar gebeten habe. Leider scheint es so, als bestünde das Spiel in erster Linie aus langgeheilten Kinderkrankheiten der glücklichen Jugend der Action-Adventure-Spiele. Das gilt zum Beispiel für die vielen Quick-Time-Events, die immer in den ungünstigsten Momenten auftauchen, oft mitten in einer Zwischensequenz, wenn man den Controller weggelegt hat.

Wie bereits erwähnt, ist Captain Blood eindeutig von God of War inspiriert, und oberflächlich betrachtet fängt das Spiel viel von dem ein, was Kratos' frühe Abenteuer so spannend gemacht hat. Die Kämpfe sind brutal, deine Angriffe sind schnell und haben eine große Reichweite, und die zahlreichen Feinde fliegen komisch in die Luft, wenn sie Schaden nehmen. Aber Captain Blood fehlen die beiden wichtigsten zugrundeliegenden Zutaten, Feind und Leveldesign.

Nehmen wir zuerst die Feinde. In God of War waren die Gegner vielfältig. Sie hatten unterschiedliche Angriffsmuster, und man musste zwischen seinen Waffen und Fähigkeiten wechseln, um sie zu besiegen. In Captain Blood steht man schwachen Piraten mit wenig Gesundheit, starken Piraten mit viel Gesundheit und nervigen Piraten mit Schusswaffen gegenüber. Sie müssen alle auf ziemlich die gleiche Weise besiegt werden, und obwohl das Spiel viele Kombinationsangriffe hat, habe ich schnell nur die gleiche Eingabe gedrückt, um den effektivsten Angriff auszuführen.

Das Spiel enthält etwa zehn Levels, aber wenn man die Umgebung weglässt, sind sie in ihrer Struktur fast identisch. Die wenigen Rätsel und alternativen Routen, die man finden kann, sind so einfach und offensichtlich, dass sie kaum der Rede wert sind. Das kreative Spiel mit Kamerawinkeln und nicht-linearem Leveldesign, das God of War und viele andere Actionspiele so lebendig macht, fehlt völlig.

Captain Blood kann man daher niemals herausfordern, sondern nur frustrieren. Besonders beleidigend sind die vielen identischen Intermezzo-Level, in denen man angreifende Schoner versenken und Landungsboote das Schiff des Kapitäns angreifen muss. Die Kanonen sind sehr ungenau, und sobald die Feinde das Schiff geentert haben, wird alles zu einem großen Chaos, bei dem der einzige Weg nach vorne darin besteht, komisch zwischen den Kanonen hindurchzurollen und die restlichen Schiffe auf diese Weise zu versenken. Ein durch und durch hoffnungsloses Design.

Captain Blood ist, wie man wahrscheinlich erkennen kann, ein ziemlich schreckliches Spiel. Wie seine Hauptfigur ist auch Captain Blood auf den ersten Blick charmant und nett, aber nach nur fünf bis zehn Minuten hat man schon genug. Hier ist nichts Substanzielles zu finden.

Nichtsdestotrotz hätte das Spiel einen Rettungsanker haben können, an dem es sich festhalten könnte, wenn es zum Beispiel zusätzliches Material in Form von Skizzen, Videos hinter den Kulissen oder Ähnlichem aus der turbulenten Entwicklung des Spiels eingebaut hätte. Das wäre zumindest etwas. Aber nein, das Spiel wird einfach so serviert, wie es war, als es Ende der 2000er Jahre veröffentlicht wurde. Und das ist nicht gut. Wenn Captain Blood damals veröffentlicht worden wäre, wäre es unglaublich schlecht gewesen. Jetzt ist es fast beleidigend, da es den Spielen dieser Ära einen schlechten Ruf verleiht, den sie nicht verdienen.