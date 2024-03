Captain America und Black Panther kollidieren in Marvel 1943: Rise of Hydra und starten nächstes Jahr

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Amy Hennigs Skydance Entertainment an einem Action-Adventure-Spiel arbeitet, in dem Captain America und Black Panther gegen Hydra (und höchstwahrscheinlich Red Skull ) mitten im Zweiten Weltkrieg antreten. Aber nach dieser vorherigen Ankündigung und als Teil der laufenden GDC wurde ein neuer Trailer für dieses kommende Spiel veröffentlicht, der uns einen Einblick in das gibt, was es auf Lager haben wird, wenn es nächstes Jahr erscheint.

Das ist richtig, das Spiel, das als Marvel 1943: Rise of Hydra bezeichnet wird, wird irgendwann in 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S debütieren.

Was die Geschichte betrifft, die das Spiel erforschen wird, so sieht das Spiel vier Soldaten, Cap, Black Panther (nicht T'challa, sondern ein Black Panther namens Azzuri), einen amerikanischen Soldaten, der Teil der Howling Commandos namens Gabriel Jones ist, und einen wakandanischen Spion, der als Nanali bekannt ist, auf Kollisionskurs zu, während sie versuchen, einen grausamen Hydra Plan zu stoppen.

In der genauen Inhaltsangabe heißt es: "Im Chaos des Krieges prallen Welten aufeinander. Captain America und Azzuri, der Black Panther der 1940er Jahre, müssen ihre Differenzen überwinden und eine unbequeme Allianz bilden, um sich ihrem gemeinsamen Feind zu stellen. An der Seite von Gabriel Jones von den Howling Commandos und Nanali, einer Spionin aus Wakanda, die im besetzten Paris lebt, müssen sie sich zusammenschließen, um eine finstere Verschwörung zu stoppen, die das Chaos des Zweiten Weltkriegs in den ultimativen Aufstieg der Hydra zu verwandeln droht."

Wie ihr im Trailer unten sehen könnt, sieht es so aus, als ob Hennigs Expertise bei der Arbeit an der Uncharted -Serie in die Praxis umgesetzt wurde, denn es sieht so aus, als würden wir eine ganze Menge Jump'n'Run über die Dächer von Paris machen, während wir einer sehr thematischen und klaren zentralen Erzählung folgen.

Schaut euch unten den Story-Trailer zu Marvel 1943: Rise of Hydra an und lasst uns wissen, was ihr von dem aufregenden Action-Adventure-Titel haltet, bevor er nächstes Jahr erscheint.